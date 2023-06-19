Special Olympics: Achims Top 5 Berlin TippsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.06.2023: Special Olympics: Achims Top 5 Berlin Tipps
42 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 12
Am Wochenende (17. Juni) sind in Berlin die Special Olympics gestartet – die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Über eine Woche lang ist dann die Welt zu Gast in der deutschen Hauptstadt: 7.000 Athleten aus 190 Nationen, 3.000 Trainer und Betreuer und 300.000 Zuschauer! Neben Wettbewerben in 28 Sportarten wollen die Gäste aber ganz sicher auch Berlin kennenlernen und erleben.