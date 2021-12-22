Thema u. a.: Wurst und Käse - Zoll Flughafen DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.12.2021: Thema u. a.: Wurst und Käse - Zoll Flughafen Düsseldorf
63 Min. Ab 12
Adalbert Dyballa und Luise Muskulus kontrollieren das Gepäck der Passagiere aus der Türkei und dem Balkan. Sie sind auf der Suche nach illegal eingeführten Lebensmitteln. Werden die Zöllner auch diesmal fündig? Und: Markus und Frank sagen Müllsündern in Hannover den Kampf an.