Thema u. a.: Schwerer Motorradunfall - Deutscher Cop auf Koh Samui
Der deutsche Hilfspolizist Daniel Hauler arbeitet auf Koh Samui an der Seite der thailändischen Polizei. Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad ist der Unfallhergang noch unbekannt. Daniel Hauler muss ermitteln. Und: Die Polizisten Stefan Gräper und Rüdiger Bresin vom Verkehrsunfalldienst sind auf die Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle spezialisiert. An einer vielbefahrenen Kreuzung wurde eine Rollerfahrerin von einem Pkw erwischt. Wie konnte das passieren?
