Unter Strom - Solartechniker Rhein-NeckarJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.10.2023: Unter Strom - Solartechniker Rhein-Neckar
62 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12
Die Solartechniker aus St. Leon Rot sorgen täglich für eine nachhaltigere Zukunft – denn die Energiewende ist schon lange keine Theorie mehr. Geschäftsführer Daniel Fellhauer koordiniert 150 Mitarbeiter und 22 Baustellen. Der erste Einsatz führt sie zu einer Solaranlage, die seit einem Steinschlag beim letzten Sturm nicht mehr richtig funktioniert.