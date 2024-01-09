Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 09.01.2024
61 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Die Polizisten Annalena Z. und Oliver M. erhalten die Nachricht, dass ein Fußgänger auf der Autobahn unterwegs sein soll – akute Gefahr für ihn und andere Verkehrsteilnehmer. Die beiden Polizisten nehmen sich der Sache an. Anschließend bleibt keine Zeit für eine Pause, denn nach einem Pur-Konzert sind gleich sieben Autos in einen Auffahrunfall verwickelt. So haben sich die Fans ihren Abend nicht vorgestellt.

