Kabel Eins
Folge vom 20.12.2023

Heute spielt der 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth – ein Fußballderby mit Hochrisiko-Fans. Zehn Reiter-Pferde-Gespanne begleiten den Fanmarsch der 2.000 Gästefans zum Stadion. Dabei gilt es vor allem, die Kontrolle über emotional aufgeladene Fans und Pyrotechnik zu behalten. Reiterin Stefanie Hermeling und der stellvertretende Staffelführer Thomas Motel zeigen, wie das gelingt.

