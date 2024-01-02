Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.01.2024: Bernd Zehner auf der Zeil
62 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12
Shoppen macht hungrig - deshalb testet Profi-Koch Bernd Zehner Imbisse auf der Frankfurter Zeil, einer der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands. Durch seine jahrelange Erfahrung weiß er, auf was es ankommt und kann den Gastronomen hilfreiche Ratschläge geben. Und vielleicht entdeckt der YouTuber den ein oder anderen Geheimtipp, wo man beim Bummeln auf der Zeil gutes Essen zu einem fairen Preis bekommt.