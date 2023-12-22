Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei München

Kabel EinsFolge vom 22.12.2023
Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei München

Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei MünchenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.12.2023: Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei München

62 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12

München, Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten Sina, Florian und Joey entdecken einen Mann, der nach dem Oktoberfest-Besuch einen Maßkrug dabeihat. Wenn er ihn aus dem Bierzelt gestohlen hat, muss er mit einer Anzeige rechnen. Aber der Mann ist betrunken und provoziert die Bundespolizisten. Bekommen sie die Situation unter Kontrolle?

Alle verfügbaren Folgen