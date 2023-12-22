Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.12.2023: Diebstahl am Hauptbahnhof - Bundespolizei München
62 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12
München, Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten Sina, Florian und Joey entdecken einen Mann, der nach dem Oktoberfest-Besuch einen Maßkrug dabeihat. Wenn er ihn aus dem Bierzelt gestohlen hat, muss er mit einer Anzeige rechnen. Aber der Mann ist betrunken und provoziert die Bundespolizisten. Bekommen sie die Situation unter Kontrolle?