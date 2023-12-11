Unfälle und Straftaten – Polizei SalzgitterJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.12.2023: Unfälle und Straftaten – Polizei Salzgitter
61 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Nachtschicht für Lisa S. und Michael K. von der Polizei in Salzgitter. Den Polizisten fällt ein Hochzeitskonvoi ins Auge: rund zwanzig Fahrzeuge fahren im Pulk und keiner will ausgebremst werden – auch nicht von roten Ampeln. Außerdem werden die Polizisten zu einem Diebstahl mit Kopfverletzung gerufen.