Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.11.2023: Aufgemotzte Fahrzeuge auf dem Prüfstand – Tuningkontrolle Ravensburg
60 Min. Ab 12
In Ravensburg nehmen die Polizisten Marco Kammer und Andreas Kudella anlässlich einer großen Tuningmesse am Bodensee aufgemotzte Fahrzeuge unter die Lupe. Denn wer sein Auto tunt, muss alle Teile von einem Sachverständigen abnehmen und im Fahrzeug eintragen lassen. Immer wieder leidet die Verkehrssicherheit unter schwarzen Scharfen der Szene. Ob Reifen und Felgen oder Lautstärke des Fahrzeuges, nichts bleibt unkontrolliert...