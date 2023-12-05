Trubel am Hauptbahnhof- Bundespolizei MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.12.2023: Trubel am Hauptbahnhof- Bundespolizei München
60 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 12
Einsatz für die Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof: ein Mann ist aggressiv und belästigt Reisende im Zug. Als ihn Selina, Pascal und Andreas von der Bundespolizei zur Wache bringen wollen, rastet er aus. Und das ist noch nicht alles: es gibt Probleme mit einem Pfandflaschen-Sammler und Diebe im Supermarkt.