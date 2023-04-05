Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 05.04.2023
61 Min.Folge vom 05.04.2023Ab 12

Großkontrolle auf der B27 im Stadtgebiet von Stuttgart. Die Verkehrspolizei hat vor allem Fahrer im Visier, die unter Alkohol oder Drogen stehen. Die beiden Verkehrswegefahnder Luan M. und Enrico M. machen innerhalb weniger Stunden gleich drei Verdächtige aus – und alle haben Drogenrückstände im Urin. Ihnen drohen empfindliche Geldstrafen und Fahrverbote.

