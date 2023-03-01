Kältebus in Hamburg - Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.03.2023: Kältebus in Hamburg - Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf
61 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Minus 15 Grad Celsius und kein Dach über dem Kopf. Im Kältebus in Hamburg arbeiten Stan Silver und Heike Ebeling ehrenamtlich und fahren nachts durch die ganze Stadt, um obdachlosen und bedürftigen Menschen zu helfen. Doch nicht alle wollen ihre Hilfe. Und: Person gegen Pkws in Passau, die Rettungssanitäter müssen sich beeilen, um der verletzten Person zu helfen.