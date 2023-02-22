Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 22.02.2023
61 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12

Vor dem Überseehafen in Bremerhaven kontrollieren die Verkehrspolizisten Matthias Clemens, Nils Spichal und Stefan Reddeck LKW. Das erste Fahrzeug ist ein Mülltransporter. Als die Polizisten die Blumen entdecken, die durch die Löcher des Containers wachsen, ist klar: Dieser LKW fährt nirgendwohin. Mit welcher Strafe muss der Fahrer und die Spedition rechnen?

