Pistenbullyfahrer Conny - Nachtschicht unter extremen BedingungenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.03.2023: Pistenbullyfahrer Conny - Nachtschicht unter extremen Bedingungen
61 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12
Im Schwarzwald schiebt Conny Nachtschichten, um Piste, Wege und Strecken zu präparieren. Auf dem Feldberg ist das Wetter schlecht: extremer Nebel machen es nicht einfach, den Überblick zu behalten, doch Conny kennt sich aus wie kein anderer. Und: Mikro Reeh testet in München Bäckereien mit sehr schlechter Bewertung.