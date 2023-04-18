Knochenbrüche bei Snowboardunfall - Flugrettung HintertuxJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.04.2023: Knochenbrüche bei Snowboardunfall - Flugrettung Hintertux
60 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12
Rund um den Hintertuxer Gletscher retten Daniel Rainer, Michael Paschinger und Jörg Schnell verletzte Wintersportler mit dem Hubschrauber. Die Crew fliegt zu einem jungen Patienten, der sich beim Snowboarden gleich beide Handgelenke gebrochen hat - auch für die erfahrenen Flugretter kein alltäglicher Einsatz. Und: Die Wiesbadener Autobahnpolizisten Manuel Breuer und Pascal Meireis fahren zu einem Unfall auf der A3 Frankfurt-Köln: Mehrere Autos sind in einen Auffahrunfall verwickelt.