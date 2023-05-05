Tierschutzwidrige Zoohandlung – Klippstein Sachsen-AnhaltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.05.2023: Tierschutzwidrige Zoohandlung – Klippstein Sachsen-Anhalt
61 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 12
Tierschützer Stefan Klippstein und seine Kollegin Melanie gehen heute einer Meldung nach, die Stefan Klippstein über soziale Medien bekommen hat. In einer Zoohandlung sollen Äffchen und andere Tiere seit Jahren tierschutzwidrig gehalten und verkauft werden. Als die beiden den Laden betreten finden sie kleine Lisztaffen, kranke Mäuse und einen Kakadu in einem verdreckten Käfig. Und: TÜV- Prüfer Heinz Poelmann checkt täglich alle möglichen Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit.