Kabel EinsFolge vom 06.07.2023
60 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12

Bis zu 60 000 Fahrzeugen fahren pro Tag über die Kremsbrücke auf der österreichischen Tauernautobahn. Seit 42 Jahren ist die einen Kilometer lange Brücke somit Teil der neben dem Brenner wichtigsten Alpenquerung Österreichs. Eine Sperre dieses Bauwerks würde den Personen- und Warenverkehr zwischen Deutschland und Italien bzw. dem Balkan massiv behindern und großräumige Umfahrungen nötig machen.

