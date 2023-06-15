Food Test: Heiße Theken in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.06.2023: Food Test: Heiße Theken in Frankfurt
60 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Food-Profi Bernd Zehner ist in Frankfurt unterwegs und testet dort verschiedene heiße Theken. Von Schweinshaxe über Frikadellen bis hin zu Fleischkäse. Mit versteckter Kamera macht der Gastro-Experte den Food-Check: Welches schnelle Essen ist sein Geld wert? Und: Notfallsanitäter Klaus Hippe und Rettungssanitäter Moritz Ecker machen ihren Job aus Überzeugung. Ihr erster Fall heute hat es gleich in sich: sie werden zu einer Bankfiliale gerufen, wo ein Mann bei einem Überfall verletzt worden ist.