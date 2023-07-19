Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 19.07.2023
60 Min.Ab 12

Die Polizisten Annalena Ziegler und Oliver Möller müssen zu einem Einsatz auf der A7 bei Hildesheim. Ein Hochspannungsseil liegt quer auf der Autobahn und der Verkehr rollt teilweise weiter. Sechs Fahrzeuge sind durch das Kabel verunfallt, allerdings gibt es für die Polizei kein Durchkommen zu den Betroffenen. Und: In Dortmund kontrollieren Thomas Schwarz und Thorsten Strohmeier von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kurz BG BAU, die Arbeitssicherheit auf Baustellen.

