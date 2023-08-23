Auf Raserjagd – Autobahnpolizei BraunschweigJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.08.2023: Auf Raserjagd – Autobahnpolizei Braunschweig
61 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 12
Raser zieht euch warm an! Die Polizisten Klaus Dieter Uhde und Steven Lahn sind wieder auf der A2 bei Braunschweig unterwegs und das bedeutet: Auf der gefährlichsten Autobahn Deutschlands ist jetzt Schluss mit lustig. Nach einer Verfolgungsjagd mit knapp 200 km/h durch eine 80er Zone, bekommen das auch die Insassen eines weißen Mercedes zu spüren.