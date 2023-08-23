Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Auf Raserjagd – Autobahnpolizei Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 23.08.2023
Auf Raserjagd – Autobahnpolizei Braunschweig

Auf Raserjagd – Autobahnpolizei BraunschweigJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.08.2023: Auf Raserjagd – Autobahnpolizei Braunschweig

61 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 12

Raser zieht euch warm an! Die Polizisten Klaus Dieter Uhde und Steven Lahn sind wieder auf der A2 bei Braunschweig unterwegs und das bedeutet: Auf der gefährlichsten Autobahn Deutschlands ist jetzt Schluss mit lustig. Nach einer Verfolgungsjagd mit knapp 200 km/h durch eine 80er Zone, bekommen das auch die Insassen eines weißen Mercedes zu spüren.

Alle verfügbaren Folgen