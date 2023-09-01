Eindringling in der Führerkabine – Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.09.2023: Eindringling in der Führerkabine – Bundespolizei Berlin
60 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12
Maria und Stephan von der Bundespolizeiinspektion Berlin Ostbahnhof kontrollieren heute das Bahngelände. Die Gefahr durch fahrende Züge unterschätzen viele Spaziergänger und auch heute treffen die Polizisten auf Unbelehrbare. Dann: ein dringender Einsatz. Ein Mann versucht in die Führerkabine eines ICEs einzudringen – mit Blaulicht fahren die Bundespolizisten zum Einsatzort. Was hat der Passagier vor?