Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Eindringling in der Führerkabine – Bundespolizei Berlin

Kabel EinsFolge vom 01.09.2023
Eindringling in der Führerkabine – Bundespolizei Berlin

Eindringling in der Führerkabine – Bundespolizei BerlinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.09.2023: Eindringling in der Führerkabine – Bundespolizei Berlin

60 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12

Maria und Stephan von der Bundespolizeiinspektion Berlin Ostbahnhof kontrollieren heute das Bahngelände. Die Gefahr durch fahrende Züge unterschätzen viele Spaziergänger und auch heute treffen die Polizisten auf Unbelehrbare. Dann: ein dringender Einsatz. Ein Mann versucht in die Führerkabine eines ICEs einzudringen – mit Blaulicht fahren die Bundespolizisten zum Einsatzort. Was hat der Passagier vor?

Alle verfügbaren Folgen