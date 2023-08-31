Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ehrenamt auf zwei Rädern – Motorradstaffel Johanniter Unfallhilfe

Kabel Eins Folge vom 31.08.2023
Ehrenamt auf zwei Rädern – Motorradstaffel Johanniter Unfallhilfe

Ehrenamt auf zwei Rädern – Motorradstaffel Johanniter UnfallhilfeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 31.08.2023: Ehrenamt auf zwei Rädern – Motorradstaffel Johanniter Unfallhilfe

61 Min. Ab 12

Die beiden ehrenamtlichen Stauhelfer Michael Scholz und Mirja Ramlow sind von April bis Oktober jedes Wochenende mit ihren Motorrädern auf den Autobahnen rund um Hannover unterwegs. Ob Erstversorgung nach einem Unfall, oder Pannenhilfe – sie sind zur Stelle, wenn Verkehrsteilnehmer in Not sind. Eine Frau ist mit ihrer Tochter liegengeblieben und hat ihr Auto bislang nicht abgesichert. Eine gefährliche Situation.

