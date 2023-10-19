Schlechte Neuigkeiten beim Tierarzt-BesuchJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.10.2023: Schlechte Neuigkeiten beim Tierarzt-Besuch
61 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12
Tierarzt Ekkehart Stamnitz hat heute ein volles Wartezimmer. Die spanische Wasserhündin Sophie ist eine alte Bekannte. Diesmal kommt sie mit einem Tumor am Schwanz. Der Hund ist wenig begeistert vom Tierarztbesuch. Viel gelassener ist da Kater Batman, er bekommt eine Standard-Impfung, hat aber noch ein ganz anderes Problem: Sonnenbrand auf den Ohrrändern, dafür hat Ekkehart Stamnitz eine ganz patente Lösung parat.