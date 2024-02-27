Puls über 200: Lebensgefahr! – Johanniter HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.02.2024: Puls über 200: Lebensgefahr! – Johanniter Hamburg
61 Min.Folge vom 27.02.2024Ab 12
Notarzt Michael Ehrenfort und Notfallsanitäter Daniel Tim werden von einem Rettungsteam in einem Hotel nachgefordert. Der Patient hatte einen Krampfanfall. Das Problem: Sein Herz ist viel zu schnell. Über 200 Schläge pro Minute bedeutet Lebensgefahr. Können sie die Ursache finden und dem Patienten helfen?