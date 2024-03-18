Es geht um die Wurst – Mirko Reeh in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.03.2024: Es geht um die Wurst – Mirko Reeh in Frankfurt
61 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Profikoch Mirko Reeh nimmt heute den Lieblings-Imbiss der Deutschen unter die Lupe: die gute alte Bratwurst. Er testet die Fast-Food-Buden, die im Internet am schlechtesten bewertet sind und regelrechte Shitstorms bekommen. Können die Frankfurter Wurstbuden Mirko Reeh vom Gegenteil überzeugen?