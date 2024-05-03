Eule kopfüber – Tierretter Stefan BröcklingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.05.2024: Eule kopfüber – Tierretter Stefan Bröckling
61 Min. Ab 12
Tierretter Stefan Bröckling wird von Kollegin Coco Freudenberg zu einer Rettungsaktion gerufen. Ein Waldkauz hat sich in einer Angelschnur verfangen und droht in einen Fluss zu fallen. . Unterstützung erhalten die Tierretter von der Feuerwehr Grevenbroich, die mit vier Kollegen und einem Boot vor Ort ist. Können sie die Eule vor dem Ertrinken retten?