Glas im Biomüll? – Biomüll-Kontrolleure Steinfurt
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.08.2024: Glas im Biomüll? – Biomüll-Kontrolleure Steinfurt
60 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Die Biomüll-Kontrolleure Thomas und Björn sind unterwegs in Ochtrup, Kreis Steinfurt. Sie entdecken immer wieder Biotonnen, in die Glas, Alu, Katzenstreu usw. geworfen wurde. Diese Tonnen bekommen eine rote Karte und werden nicht geleert. Dazu beschweren sich immer wieder Leute, dass fremde Personen ihnen Sachen in ihre Biotonne werfen, die dort nicht hineingehören.