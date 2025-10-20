Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 1Folge 12
Folge 12: Feuer

44 Min.Ab 12

Mulder ist sofort Feuer und Flamme, als seine alte Studienfreundin Phoebe Greene - mittlerweile eine Beamtin von Scotland Yard - ihn um seine dienstliche Hilfe bittet: Sir Malcolm, ein englischer Diplomat, wird durch einen Attentäter bedroht, der offensichtlich mit reiner Gedankenkraft tödliche Brände erzeugen kann. Malcolm hat sich von England aus in die Vereinigten Staaten geflüchtet, doch bald schon entstehen auch hier in seiner Nähe unerklärliche Feuer ...

