Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Verwandlungen

Staffel 1Folge 19
Folge 19: Verwandlungen

44 Min.Ab 12

Der Rancher Jim Parker wird mitten in der Nacht von einem wilden Tier angegriffen und erschießt es - doch vor ihm liegt plötzlich ein junger Indianer. Mulder ist der Einzige, der dem Rancher seine Version der Geschichte abnimmt. Bizarre Fußspuren und eine uralte Legende der Ureinwohner untermauern seinen Verdacht, dass der Junge ein Werwolf war. Einige Nächte danach wird Jim Parker umgebracht. Gwen, die Schwester des toten Indianers, wird des Mordes verdächtigt ...

