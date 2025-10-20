Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Wunderheiler

20th CenturyStaffel 1Folge 18
Der Wunderheiler

Der WunderheilerJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 18: Der Wunderheiler

44 Min.Ab 12

In der amerikanischen Provinz macht ein Mann Furore, der angeblich durch bloßes Handauflegen Krankheiten heilen kann. Im Grunde kein Fall für Mulder und Scully - würden die Geheilten nicht kurz nach ihrer Genesung auf ebenso geheimnisvolle Weise das Zeitliche segnen. Der Sheriff von Kenwood ist überzeugt, dass es sich um einen Scharlatan handelt und lässt ihn im Gefängnis von bezahlten Schlägern umbringen. Inzwischen findet Scully Beweise für die Unschuld des Heilers ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen