Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Warnung

20th CenturyStaffel 1Folge 2
Die Warnung

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 2: Die Warnung

44 Min.Ab 12

Ein Pilot der US Airforce verschwindet spurlos. Bevor Mulder und Scully auf dem Luftwaffenstützpunkt die Ermittlungen aufnehmen können, tritt ein geheimnisvoller Mann an Mulder heran und gibt ihm den Rat, die Finger von diesem Fall zu lassen. Offensichtlich war der verschwundene Pilot am Test von Maschinen beteiligt, die weder von noch für Menschen konstruiert wurden ...

