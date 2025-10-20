Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 2: Die Warnung
44 Min.Ab 12
Ein Pilot der US Airforce verschwindet spurlos. Bevor Mulder und Scully auf dem Luftwaffenstützpunkt die Ermittlungen aufnehmen können, tritt ein geheimnisvoller Mann an Mulder heran und gibt ihm den Rat, die Finger von diesem Fall zu lassen. Offensichtlich war der verschwundene Pilot am Test von Maschinen beteiligt, die weder von noch für Menschen konstruiert wurden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren