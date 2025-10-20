Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Maschine

20th CenturyStaffel 1Folge 7
Die Maschine

Die MaschineJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 7: Die Maschine

44 Min.Ab 12

Brad Wilczek, ein genialer Wissenschaftler, hat den ersten Computer mit künstlicher Intelligenz erschaffen. Die gesamte Firma Eurisco wird von diesem Computer gesteuert, doch als deren neuer Geschäftsführer nicht mit dem Programm einverstanden ist, wird er von der Maschine getötet. Diese soll daraufhin abgeschaltet werden, wehrt sich jedoch mit Händen und Füßen - genauer: mit tödlichen Stromschlägen, mörderischen Ventilatoren und messerscharfen Garagentoren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen