Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Signale

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 13.10.2025
Folge 4: Signale

43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Vor den Augen ihrer Mutter verschwindet Ruby Morris eines Nachts inmitten eines blendend grellen Lichtkegels. Fox Mulder interessiert sich sehr für diesen Fall, denn seine Schwester verschwand als Kind unter sehr ähnlichen Umständen. Vieles spricht bei den Nachforschungen dafür, dass dort, wo Ruby verschwunden ist, ein Raumschiff gelandet ist. Während Scully und Mulder sich mit diesem Fall beschäftigen, bekommt Rubys Bruder Digitalbotschaften über den Fernsehbildschirm ...

