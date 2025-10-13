Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 4: Signale
43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Vor den Augen ihrer Mutter verschwindet Ruby Morris eines Nachts inmitten eines blendend grellen Lichtkegels. Fox Mulder interessiert sich sehr für diesen Fall, denn seine Schwester verschwand als Kind unter sehr ähnlichen Umständen. Vieles spricht bei den Nachforschungen dafür, dass dort, wo Ruby verschwunden ist, ein Raumschiff gelandet ist. Während Scully und Mulder sich mit diesem Fall beschäftigen, bekommt Rubys Bruder Digitalbotschaften über den Fernsehbildschirm ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
