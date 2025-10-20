Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 15: Helden
43 Min.Ab 12
Ex-Geheimdienstler Morris Fletcher bittet John Doggett und Monica Reyes um Schutz, denn angeblich plant sein jetziger Arbeitgeber, ihn umzubringen. Als Gegenleistung will Fletcher ihnen Yves Adele Harlow liefern - eine ehemalige Hackerkollegin der Schützen Byers, Langley und Frohike. Doch die drei glauben Fletcher nicht und versuchen, die "Supersoldatin" auf eigene Faust aufzuspüren.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
