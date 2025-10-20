Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Unter dem Bett

20th CenturyStaffel 9Folge 14
Unter dem Bett

Unter dem BettJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 14: Unter dem Bett

41 Min.Ab 12

FBI-Agentin Leyla Harrison sorgt sich um den Enkel einer Kollegin: Nach dem Selbstmord der Mutter lebt Tommy bei seinem Vater Jeffrey Conlon in Pennsylvania. Besorgt bitte bittet Leyla Doggett und Reyes, sie dorthin zu begleiten. Zuerst scheint alles normal, doch als die Agents bei den Conlons übernachten müssen, beginnt ein Albtraum.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen