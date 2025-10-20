Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 5: Der Herr der Fliegen
43 Min.Ab 12
An der High School von New Jersey kommt ein Schüler bei einem blödsinnigen Stunt ums Leben. Doggett und Reyes recherchieren und stellen fest, dass der Junge nicht durch die Unfallverletzungen starb, sondern weil Fliegen sein Gehirn aufgefressen haben. Als auch der Veranstalter der Stunt-Show von Fliegen angegriffen wird, führt die Spur zu Dylan, dem Sohn der Direktorin ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
