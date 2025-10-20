Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 16: Zum Wohle des Kindes
43 Min.Ab 12
Als Doggett in seinem Büro von einem geheimnisvollen Unbekannten attackiert wird, dessen Gesicht von Brandnarben gezeichnet ist, vermutet er Mulder hinter dem Eindringling. Scully aber ist vom Gegenteil überzeugt. Als klar wird, dass es der Mann auch auf ihren Sohn William abgesehen hat, trifft sie eine harte Entscheidung. Um ihm ein normales Leben zu ermöglichen, will sie ihn zur Adoption freigeben.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
