Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 6: Schattenmann
43 Min.Ab 12
Ein geheimnisvoller Informant macht Doggett und Reyes das Angebot, die Namen genetisch manipulierter Supersoldaten zu nennen. Allerdings will der Schattenmann sein Wissen nur an den verschwundenen Mulder weitergeben, da dieser als einziger die richtigen Verbindungen herstellen könne. Schließlich lässt sich Scully, die als einzige noch E-Mails von Mulder erhält, dazu überreden, den Kontakt mit ihm herzustellen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
