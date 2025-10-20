Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 9: Drohungen
43 Min.Ab 12
Als ein Motorradfahrer an Kanadas Grenze versucht, illegal in die USA zu gelangen, stürzt er in eine Schlucht und seine Maschine geht in Flammen auf. Nach dem Unglück aber fehlt von dem Fahrer jede Spur. An der Absturzstelle findet das FBI lediglich mysteriöse Abdrücke. Die haben starke Ähnlichkeit mit Spuren, welche bei einem Ufo-Absturz an der Westküste Afrikas gefunden wurden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren