Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 19: Die Wahrheit (1)
43 Min.Ab 12
Als sich Mulder unerlaubt Zugang zum Militärstützpunkt Mount Weaver verschaffen will, gerät er in einen Kampf mit einem Supersoldaten, der getötet wird, als Mulder ihn auf eine Starkstromleitung stößt. Mulder wird gefasst und vor einem geheimen Militärgericht wegen Mordes angeklagt. Obwohl Skinner ihn brillant verteidigt und die Wahrheit über die Regierungsverschwörung offenlegt, kann er nicht verhindern, dass man ihn unerbittlich zum Tod durch die Giftspritze verurteilt.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
