Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 14vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zacks Staubsauger funktioniert nicht, aber Zack hat eine Lösung: er schlägt dagegen, und zwar feste. Schon erwacht der Staubsauger brüllend zum Leben und saugt Staub und Schmutz ein - und sogar Zack und Spencer! Jetzt liegt es an Cam, die beiden dort herauszubekommen, bevor Zack und Spencer in den Müll entsorgt werden!

Studio 100 International
