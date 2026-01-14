Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte Zack

Kampf der Physik-Genies

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 2vom 14.01.2026
Kampf der Physik-Genies

Kampf der Physik-GeniesJetzt kostenlos streamen

Akte Zack

Folge 2: Kampf der Physik-Genies

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zack stellt einen neuen Rekord für die schlechteste Note aller Zeiten an der Horace Hyde White auf - eine 6 minus im Physiktest. Spencer hat die Lösung - ein Physiktutorial aus dem Internet, schön vereinfacht für Nicht-Genies. Spencer startet den Download, aber Zacks Kopfhörer sind ins Modem eingesteckt! Das Tutorial wird direkt in Zacks Gehirn heruntergeladen und verwandelt ihn in ein langweiliges Physikgenie... und macht ihn zu Spencers unschlagbarem Konkurrenten im Physikwettbewerb.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte Zack
Studio 100 International
Akte Zack

Akte Zack

Alle 1 Staffeln und Folgen