Akte Zack

Staffel 2Folge 4vom 14.01.2026
Folge 4: Cooler als Cool!

22 Min.Ab 6

Während er für das DJ-Casting für Gwens Party übt, spielt Zack eine Platte rückwärts ab und hört eine versteckte Botschaft. Mit einem Schlag verwandelt er sich in Zackman, einen megacoolen Beatnik aus den 60ern! Doch Zacks Verwandlung in einen überheblichen Hipster ist noch nicht das Schlimmste - diese Coolness ist ansteckend! Wenn Spencer und Cam Zack nicht dazu bekommen, die Platte vorwärts abzuspielen - und zwar schnell - wird die ganze Schule von dem Beatnik-Charakter besessen!

