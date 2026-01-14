Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte Zack

Das versteinerte Zauberschwert

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 15vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach einem Streit mit Zack beschließt Sarah, mit einem anderen Typen auf die Spendenparty zu gehen. Als Zack aus Versehen Merlin den Magier aus einem Felsen befreit, bittet er diesen deshalb um Hilfe, um Sarah zurückzugewinnen. Merlin sagt Zack, dass er seinen Mut, seine Ehre und seinen Wert beweisen muss - aber hat Zack das Zeug dafür?

