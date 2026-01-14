Einmal "Rülps" und weg!Jetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 18: Einmal "Rülps" und weg!
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Überraschung! Zacks Mama bringt ihm ein besonderes Geschenk mit - nämlich Zacks Lieblingslimo Orangen-Zisch. Während seine Eltern mal wieder in ihre altbekannten Streitgespräche verfallen, öffnet Zack die Flasche, nimmt einen Schluck und rülpst. Bäm! Zack ist aus dem Haus heraus. Er rülpst wieder. Bäm! Er ist zurück! Zuerst scheint dies der perfekte Weg zu sein, beide seine Eltern einzeln zu sehen - doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis Zack die Kontrolle verliert und paranormal in Schwierigkeiten gerät!
