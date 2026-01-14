Wie man einen Dieb beklautJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 16: Wie man einen Dieb beklaut
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem er aus Versehen die Diebstahlsicherung eines CD-Ladens auslöst, wird Zack zu einem Magneten für gestohlene Gegenstände! Als daher ein altes, sehr wertvolles Buch in Zacks Tasche auftaucht, bei dem es sich offensichtlich um eine gestohlene Kostbarkeit handelt, versuchen die Jungs, den Eigentümer ausfindig zu machen - stattdessen stoßen sie aber auf eine Bande gefährlicher Diebe.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick