Akte Zack

Wie man einen Dieb beklaut

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Wie man einen Dieb beklaut

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nachdem er aus Versehen die Diebstahlsicherung eines CD-Ladens auslöst, wird Zack zu einem Magneten für gestohlene Gegenstände! Als daher ein altes, sehr wertvolles Buch in Zacks Tasche auftaucht, bei dem es sich offensichtlich um eine gestohlene Kostbarkeit handelt, versuchen die Jungs, den Eigentümer ausfindig zu machen - stattdessen stoßen sie aber auf eine Bande gefährlicher Diebe.

