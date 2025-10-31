Alias - Die Agentin
Folge 13: Nadeln des Feuers (2)
44 Min.Ab 16
Um Sydney vor Coles Leuten zu retten, spielt ihr Jack die Lagepläne der Bomben zu, bevor er sich Cole stellt. Nun zählen Sekunden, denn Coles Mitarbeiterin Toni ist bereits beim Öffnen des Safes - sollte ihr dies gelingen, würde das gesamte Gebäude in die Luft gesprengt! Währenddessen gelingt es Dixon, eine Nachricht an die CIA zu schicken, die auch Vaughn erreicht. Doch dieser ist als Verbindungsmann zu Sydney abgelöst worden, und sein Nachfolger Haladki zögert ...
