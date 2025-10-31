Alias - Die Agentin
Folge 6: Verdächtig
43 Min.Ab 12
Sydneys Vater Jack soll zukünftig enger mit SD-6 zusammenarbeiten. Um mehr über seine Vergangenheit zu erfahren, besucht Sydney Mrs. Calder, die Witwe eines FBI-Agenten, der bei der Verfolgung eines KGB-Agenten ums Leben kam. Denn sie hegt den Verdacht, dass Jack dieser KGB-Agent gewesen ist und somit Schuld am Unfalltod ihrer Mutter hat. Als Marshall entdeckt, dass die CIA Daten vom SD-6-Server herunterlädt, vermutet Sloane sofort einen Maulwurf in den eigenen Reihen.
