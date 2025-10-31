Alias - Die Agentin
Folge 16: Rambaldis Prophezeiung
43 Min.Ab 12
Sydney wird vom DSR, einer Sondereinheit des FBI, verhört. Der Grund: Ein Foto von Sydney und ein dekodierter Text auf Seite 47 des Rambaldi-Manuskripts, die "Prophezeiung", belasten Sydney. Unterdessen hat SD-6 herausgefunden, dass hinter "The Man" Alexander Khasinau steckt, ein ehemaliger KGB-Agent. Sloane will ihn beseitigen lassen und kontaktiert dazu Edward Poole, den Leiter von SD-9. Was er aber noch nicht ahnen kann: Khasinau und Poole stecken unter einer Decke ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick